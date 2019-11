Maradona, nuova svolta: via dal Gimnasia

Diego Armando Maradona lascia il Gimnasia La Plata. E' terminata dopo appena due mesi l'esperienza di allenatore di Dieguito sulla panchina del club argentino, che in una nota ha ufficializato l'addio: "Diego Armando Maradona non è più l'allenatore del Gimnasia La Plata", il laconico annuncio del presidente Gabriel Pellegrino.

La leggenda del Napoli se ne va non senza lasciare uno strascico di polemiche. "Diego era arrivato per unire e non per dividere", ha dichiarato sempre Pellegrini a Radio La Red. Il Gimnasia è attualmente ventiduesimo e terzultimo in classifica.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 19:50