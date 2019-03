Maradona pronto a riconoscere altri tre figli

Diego Armando Maradonaha altri 3 figli a Cuba, che riconoscerà nei prossimi mesi. A riferirlo è il sito del quotidiano argentino Clarin che ha avuto la conferma dall’amico e avvocato del Pibe de Oro, Matias Morla.

“Diego ha tre figli a Cuba, li riconoscerà dopo il test del DNA quando tornerà nell’isola. Sono di due donne diverse. Ad oggi non li ha ancora riconosciuti, ma si prenderà cura di loro e farà quello che deve fare. Quando tornerà sull’isola nelle prossime settimane Diego si sottoporrà alla prova del DNA per l’eventuale riconoscimento”, ha spiegato il legale. I tre bambini sarebbero nati tra il 2000 e il 2005, periodo in cui Dieguito visitò spesso l’isola, anche grazie alla grande amicizia con il Lider Maximo Fidel Castro.

Se la notizia fosse confermata, i figli della leggenda del Napoli diventerebbero 8 dopo Dalma e Giannina (avute dal matrimonio con Claudia Villafañe), Diego Junior, figlio di Cristiana Sinagra, con cui ebbe una relazione durante il suo periodo a Napoli. Poi c’è Lana (22 anni), nata dalla relazione con Valeria Sabalain. Infine Diego Fernando (di 6 anni), figlio di Vero’nica Ojeda.

Secondo il Clarin alla fine del campionato messicano Maradona si recherà nell’isola caraibica per presentarsi al tribunale e sottoporsi alle prove genetiche necessarie al riconoscimento. Uno dei tre figli, sempre secondo le indiscrezioni dei media argentini, avrebbe 18 anni.

La figlia Giannina su Instagram ha commentato ironica la notizia: “Ne mancano 3 per fare una squadra da 11. Tu puoi farcela papà!”.

In una recente intervista Maradona è tornato ad attaccare la Fifa. Nel mirino dell’ex fuoriclasse di Barcellona, Napoli e Nazionale argentina c’è nuovamente il presidente Gianni Infantino, “reo” di non aver mantenuto le promesse fatte a inizio mandato: “Infantino mi aveva detto che avrebbe cambiato le cose e invece è stato tutto il contrario” le parole dell’argentino da Guadalajara.

Ma non solo, perché secondo Maradona anche l’apporto degli illustri collaboratori di Infantino non è sufficiente: “Ogni volta che qualcuno parla della Fifa, sembra che voglia attaccarla. Ma non è così. Noi vogliamo solo sistemare le cose perché Infantino, che più volte non ha risposto alle mie telefonate, non sa farlo da solo. Non può farlo nemmeno con i soli Boban e Van Basten, ha bisogno di tutto il calcio mondiale, di tutti i giocatori che hanno disputato i Mondiali”.

