Anno di grazia 1987. Il Napoli ha appena conquistato il primo scudetto della sua storia, sospinto da un Diego Maradona in assoluto stato di grazia e che solo qualche mese prima aveva sollevato la Coppa del Mondo in Messico. Nel capoluogo campano è festa continua ma a Milano, sponda rossonera, nelle stanze dei bottoni del Diavolo Silvio Berlusconi sta coltivando un sogno che sembra semplicemente pazzia: portare il Pibe De Oro a San Siro.
Il Milan stava attraversando una rivoluzione e il Cavaliere non era soddisfatto di aver portato sotto la Madonnina calciatori del calibro di Ruud Gullit, Marco Van Basten e Frank Rijkaard. Lui voleva il più forte di tutti, all’epoca. Ma non aveva fatto i conti con il legame tra l’argentino e Napoli.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di quando Maradona rifiutò il Milan, per ben due volte.