Quando il Cavaliere provò a portare il Pibe de Oro sotto la Madonnina per due volte, e per due volte l'argentino declinò l'offerta rossonera

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Anno di grazia 1987. Il Napoli ha appena conquistato il primo scudetto della sua storia, sospinto da un Diego Maradona in assoluto stato di grazia e che solo qualche mese prima aveva sollevato la Coppa del Mondo in Messico. Nel capoluogo campano è festa continua ma a Milano, sponda rossonera, nelle stanze dei bottoni del Diavolo Silvio Berlusconi sta coltivando un sogno che sembra semplicemente pazzia: portare il Pibe De Oro a San Siro.

Il Milan stava attraversando una rivoluzione e il Cavaliere non era soddisfatto di aver portato sotto la Madonnina calciatori del calibro di Ruud Gullit, Marco Van Basten e Frank Rijkaard. Lui voleva il più forte di tutti, all’epoca. Ma non aveva fatto i conti con il legame tra l’argentino e Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di quando Maradona rifiutò il Milan, per ben due volte.