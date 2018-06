Maradona si sfoga: 'Sono vivo, menzogne su di me'

Diego Armando Maradona ha dato spettacolo come e più dell'Argentina sugli spalti dello stadio di San Pietroburgo durante la partita contro la Nigeria. Mentre in campo Lionel Messi e Rojo trascinavano l'albiceleste alla qualificazione, in tribuna l'ex Pibe de Oro rubava la scena prima mentre sonnecchiava, poi per l'esultanza scomposta e i gestacci, infine per il lieve malore che l'ha costretto a lasciare il suo posto.

"Voglio far sapere a tutto il mondo che sono più vivo che mai. Purtroppo non posso rendere buone le persone mediocri", sono le parole di Dieguito, che si è sfogato nel corso del suo programma 'De la Mano del Diez' sull'emittente venezuelana Telesur.

"Si è parlato di barelle, ambulanze, sul web si è innescato un giro di bugie senza senso. Capisco l'invidia ma che non si dicano bugie", sono le parole della leggenda del Napoli, che poi si è complimentato con il Messico per la qualificazione agli ottavi.

"Ha fatto tornare la Germania con i piedi per terra, è la nazionale che ha animato di più questa prima fase dei Mondiali e merita di essere agli ottavi".

Gary Lineker, tra i tanti, ha criticato pesantemente l'ex fuoriclasse argentino per il suo show sugli spalti. "Maradona rischia di diventare un pagliaccio", sono le parole al Telegraph dell'ex attaccante dell'Inghilterra.

Martedì i media argentini hanno pubblicato anche un audio in cui si sente Maradona tranquillizzare la sua compagna Rocio dopo il piccolo malore: "Stai calma, amore mio. Sto bene, non ho né un problema cardiorespiratorio, né altro. Sto bene, mi sono ripreso. Ho sentito che hanno scritto che ero ricoverato o morto, non è vero. Dillo a tutti che sto bene. Sono le 3 del mattino adesso e siamo arrivati a Mosca. Te lo giuro, sto benissimo".

