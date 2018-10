“Maradona soffre da tempo di infermità, trattatelo bene”

Difende Maradona ma anche Messi. Fernando Signorini, storico preparatore atletico personale di Diego e poi della nazionale argentina per tanti anni, ha assistito a distanza alle polemiche di questi giorni che hanno visto come protagonisti diretti o indiretti i due più grandi talenti della storia del calcio argentino e dice la sua. Parlando a Súper Deportivo a Radio Villa Trinidad Signorini la butta giù pesante lasciando capire che El Diez non è ancora uscito dal tunnel dei guai personali extracalcistici: “Sappiamo che Diego da moltissimo tempo è vittima di una brutale infermità come la dipendenza dalle droghe e da allora deve andare in analisi. Non si può parlare liberamente e con tanta ferocità di Diego. Che ne sarebbe stato del calcio argentino negli ultimi 30 anni se non ci fosse stato lui?”.

MESSI PETTO FREDDO? – Signorini pertanto perdona le critiche fatte dall’ex fuoriclasse del Napoli a Messi e sul n.10 del Barcellona dice solo cose positive. Una difesa a spada tratta che gli sembra anche innaturale e assurda visto che si tratta di uno dei più forti campioni della storia di tutto il calcio mondiale: “Non deve tornare in nazionale e neanche a giocare nel Newells. Non può continuare a pagare un prezzo altissimo per le critiche spietate che fanno su di lui, che dicono che è un “petto freddo”, che non canta l’inno, che non sente la camiseta della nazionale. Nessuno ha mai dato niente a Messi, l’ambiente del calcio non merita uno come lui. Se avesse preso la nazionalità spagnola ora sarebbe già campione del mondo, ma avrebbero detto che aveva venduto la sua patria. Ma guardate che Messi ha rinunciato a tanti privilegi, lo criticano solo i miserabili”.

LEO LEADER CON LA PALLA – Proprio Maradona aveva detto che Leo non è un leader “perchè va in bagno 20 volte prima di ogni gara” ma Signorini si dissocia e chiarisce: “Non ha bisogno di essere un leader perchè ha vinto tutto, è un leader quando prendere palla sul campo e fa quel che fa. E non si è mai preoccupato di diventare un leader”.

SPORTEVAI | 17-10-2018 12:05