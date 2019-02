Maran carica i suoi: "Dev'essere la gara della svolta"

Ad appena sei punti dalla zona retrocessione, il Cagliari non naviga certo in acque tranquille e nella prossima sfida incontrerà la Sampdoria, che Maran ha commentato così: "Hanno grandissime qualità, giocano per un posto in Europa. Davanti poi hanno soluzioni importanti".

"Dobbiamo alzare l'attenzione al massimo e fare una grande partenza, quella di domani dev'essere la gara della svolta in trasferta" ha detto il tecnico in conferenza stampa.

"Attraverso la prestazione siamo in grado di mettere in difficoltà l'avversario, voglio vedere la stessa carica agonistica vista nell'ultima partita. La vittoria contro il Parma deve darci una spinta ulteriore" ha concluso Maran.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 13:05