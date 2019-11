Maran ci crede: "Non indietreggiamo"

Alla vigilia del 'lunch-match' casalingo contro la Fiorentina, Rolando Maran sprona il suo Cagliari e invita i giocatori a non perdere l'entusiasmo che finora ha consentito ai sardi di agganciare la zona Champions, a pari merito con Lazio e Atalanta: "L'entusiasmo va bene ma noi dobbiamo sempre avere fame – ha dichiarato il tecnico presentando la sfida della Sardegna Arena -, perché tutto quello che abbiamo ottenuto dobbiamo consolidarlo. In allenamento non stiamo indietreggiando di un millimetro".

"Adesso ci guardano con più rispetto, ma buone prestazioni e risultati non arrivano in automatico: sappiamo che sarà sempre più difficile e lavoriamo per crescere. La Fiorentina? Anche senza Ribery (squalificato e quindi assente domenica, ndr) è una squadra che ormai ha trovato la sua identità. Ha diverse soluzioni in attacco e noi dovremo essere bravi a leggere subito anche le loro intenzioni. Tenendo anche presente che hanno davanti uno come Chiesa, tra gli attaccanti che in questo campionato tira di più in porta".

