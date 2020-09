Maran diffida del Crotone

Il nuovo allenatore del Genoa, Rolando Maran, ha commentato il calendario della formazione ligure sui canali tematici del club.

“All’esordio dovremo fare attenzione. Le neopromosse come il Crotone fanno leva sull’entusiasmo e su un sistema collaudato. Ogni calendario dà motivazioni diverse, l’avvio di campionato è stimolante. L’idea di giocare la prima in casa mi piace, peccato se non sarà ammesso il pubblico” ha detto il successore di Davide Nicola.

OMNISPORT | 02-09-2020 17:49