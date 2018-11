Maran dopo il pareggio: "Partita strana"

Il Cagliari ha portato a casa un punto contro il Torino nel posticipo di lunedì.

A commentare la partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei sardi, Rolando Maran: “E’ stata una partita strana, condizionata dalle condizioni meteo. Il Torino ci ha concesso poca libertà. In una partita così difficile siamo stati capaci di far un buon risultato contro una buonissima squadra”.

Sulla prestazione: “Abbiamo fatto meglio in altre circostanze. Sulla caparbietà e la voglia di fare non posso dire nulla. La nostra crescita passa anche da partite come questa. Non siamo al livello del Torino, ma lavoriamo per arrivarci quanto prima”.

Sull’infortunio di Castro: “Siamo molto dispiaciuti, per noi è un giocatore importante. Ma sono certo che chi andrà a giocare al suo posto farà il suo dovere”.

