Maran esalta i suoi: 'Siamo dei pazzi'

Dopo la vittoria del Cagliari contro la Fiorentina, l’allenatore dei sardi Rolando Maran ha dichiarato a Sky Sport: “Prendiamoci questa bella vittoria, meritata, non è facile vincere così contro la Fiorentina”.

Sui tanti punti fatti in casa: “Siamo dei pazzi! Nel senso benevolo del termine. Ma spesso quello che facciamo in casa rischiamo di rovinarlo. Giocare in trasferta sta diventando una fobia purtroppo, dobbiamo costruire le prestazioni attraverso questo tipo di atteggiamento”.

Sulla prestazione di Barella e Joao Pedro: “Nicolò ha convissuto con un po’ di dolore per tutta la partita. Ha questa capacità di essere sempre nel vivo del gioco e può crescere ancora tanto. Qua non ha finito. A Joao Pedro faccio sempre i complimenti per come gioca per la squadra. In conferenza stampa avevo puntato su di lui come marcatore. Non è lui che deve ringraziare me, ma il contrario”.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 23:50