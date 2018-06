Maran gela tutti: 'Barella resta'

Da giocatore e allenatore bandiera, a capro espiatorio. Rolando Maran non ci sta e poco più di un mese dopo l’esonero subito al Chievo è già pronto a ripartire. Il tecnico trentino ha firmato un contratto di due anni con il Cagliari e durante la conferenza stampa di presentazione non ha risparmiato una frecciata al suo ex club, poi condotto alla salvezza da Lorenzo D’Anna: “Sono ancora arrabbiato per l'esonero con il Chievo, ma penso che se questo mi darà una spinta in più. E’ tutta salute… – le prime parole del successore di Diego Lopez – Dicono che sono un allenatore difensivista? Non me ne curo, dimostrerò qual è il mio calcio: se perderemo delle partite sarà solo dopo aver imposto il nostro gioco".

"Ho stimoli fortissimi, so di essere in una società che vuole costruire un futuro importante e di allenare una squadra che rappresenta un popolo. Ho voglia di migliorarmi e di conquistare l’affetto e la stima dei cagliaritani” ha aggiunto Maran, che ha poi dato un’anticipazione di mercato: “Abbiamo delle idee, cercheremo di portarle avanti con il direttore. Vogliamo partire da Barella, che sarà il nostro punto di riferimento a centrocampo”.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 21:25