Maran getta ombra sul futuro di Barella

Alla vigilia della gara con l'Udinese, Rolando Maran ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Abbiamo l'obbligo di far giocare i migliori, dobbiamo cercare di ottenere il massimo perchè anche domani conta il risultato".

Sulla formazione: "Cerri è recuperato mentre non sono disponibili Ceppitelli, Faragò e Leverbe. Castro sembra essersi lasciato l'infortunio alle spalle. La prova di Genova mi ha soddisfatto, mi piacerebbe se riuscissimo a cambiare modulo in corsa".

Barella è da tempo nel mirino dell'Inter e Maran non smentisce la possibilità che possa lasciare la Sardegna in estate: "Non so cosa gli riserva il futuro, sicuramente però domani vorranno tutti portare il Cagliari in una buona posizione e per lui, da capitano, è doppiamente importante".



SPORTAL.IT | 25-05-2019 13:21