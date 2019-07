Maran ha un messaggio per Marko Rog

Marko Rog è un giocatore del Cagliari e Rolando Maran lo accoglie a braccia aperte.

"Arriva in un buon contesto e questo lo aiuterà a inserirsi in maniera più veloce – ha dichiarato il tecnico degli isolani dall stadio Briamasco di Trento, dove i rossoblù hanno affrontato il Chievo -. I ragazzi si sono impegnati, anche il clima non ci ha dato una mano, ma stiamo cercando di essere squadra. L'impegno è stato grande, abbiamo chiuso il ritiro in Trentino nel migliore dei modi".

E ora la sfida con il Leeds: "A livello di preparazione loro sono avanti, tra poco inizieranno il campionato. Ma soprattutto in una fase come questa, ben vengano le difficoltà".

SPORTAL.IT | 24-07-2019 22:49