Maran, le prime parole dopo il rinnovo

Dopo aver prolungato il suo contratto fino al 2022 Rolando Maran ha parlato al canale Youtube del Cagliari: "Il rinnovo mi riempie di orgoglio, significa che il mio lavoro è stato apprezzato dalla società e dal presidente".

"Ho trovato grandissima professionalità, ambizione e voglia di crescere. C'è un calore da parte dei tifosi che non mi aspettavo, ho sentito grande sostegno e vicinanza".

"Dovremo ripartire da questo l'anno prossimo, vogliamo far crescere ancora questo calore con la gente, è il motore per far bene. Vivere a contatto con i tifosi agevola le cose, sono stato sostenuto subito e ho un rapporto bellissimo con la città".

"Devo ringraziare i miei collaboratori, la squadra, tutti quelli che sono meno visibili ma ci sono e la città perchè ha influito molto sulla mia scelta".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 16:17