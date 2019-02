Maran manda a quel paese Gasperini

Rolando Maran ha mandato a quel paese Gian Piero Gasperini.

Al termine di Cagliari-Atalanta il tecnico nerazzurro non ha salutato il collega. Che se l’è presa, come evidenziano le immagini che stanno circolando in rete.

Gli orobici sono andati a vincere sul campo degli isolani per 1-0 grazie alla rete di Hateboer a inizio ripresa portandosi a -1 dal Milan quarto in classifica. Per i rossoblù una serata no, al di là del risultato: sono arrivati gli infortuni di due calciatori arrivati nel mercato di riparazione, Valter Birsa e Cyril Thereau.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 15:10