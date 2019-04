Maran non si fida della Juve di riserva

Neppure la possibilità di affrontare una Juventus priva dell’attacco titolare, formato da Ronaldo, Mandzukic e Dybala, fa stare tranquillo Rolando Maran.

Il tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della 'Sardegna Arena', valida per la 30a giornata, turno infrasettimanale, elogiando gli altri attaccanti dei bianconeri: "La Juve può schierare Kean e Bernardeschi, la coppia d'attacco della Nazionale. Loro sono sempre sul pezzo, anche quando sembrano avere delle difficoltà come contro l'Empoli e quando manca qualcuno".

"Sarebbe bello regalare un sogno ai nostri tifosi – ha concluso l'ex tecnico del Chievo – il momento è positivo e le motivazioni forti".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 18:05