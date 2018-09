Maran non si fida della Samp

Durante la conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria, Rolando Maran è tornato sulla gara contro il Parma: "La partita di Parma ha lasciato aspetti positivi e negativi: di buono salvo la prima parte di gara, nella seconda invece non ci abbiamo creduto abbastanza, cercando il gol in maniera disordinata".

"Nonostante il risultato, a Parma ho visto l'approccio giusto – afferma Maran -. Prima del prossimo impegno abbiamo ancora due allenamenti. Devo ancora valutare diverse situazioni, sono fiducioso per il recupero di Pavoletti".

"Mercoledì ci sarà qualche cambio, sono in tanti a meritare di scendere in campo. La Sampdoria è una squadra rodata e che affrontiamo in un momento in cui sta bene. Non sarà facile" conclude il timoniere del Cagliari.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 16:55