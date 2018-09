Maran prepara la strategia anti Parma

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran analizza il match contro i crociati alla vigilia della sfida del Tardini: "E' una squadra esperta, solida, che vive un buon momento. Come sempre siamo concentrati su noi stessi. Arrivare prima sul pallone e non mollare un centimetro sono dettagli che ti fanno crescere: dobbiamo continuare su questa strada. Sappiamo le insidie di questa partita e la forza di questa squadra, anche se è una neopromossa".

Il nemico numero uno per i sardi è Inglese: "Con me ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Ha determinate caratteristiche e dovremo essere bravi a limitarlo. Lui con gli altri due attaccanti forma un tridente con più soluzioni. Il Parma è una squadra pericolosa se le viene concesso campo, hanno Gervinho e Di Gaudio e portano molti giocatori in attacco".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 14:00