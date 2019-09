Maran pronto a cambiare modulo

Due partite casalinghe, due sconfitte e zero punti. Il Cagliari non ha iniziato il suo campionato come avrebbe voluto e il suo tecnico, Rolando Maran, è pronto a correre ai ripari: difficilmente il timoniere dei sardi si presenterà a Parma, contro una squadra reduce dal colpaccio di Udine, con due punte.

In archivio il 3-5-2 schierato al cospetto dell'Inter, ecco che si fa strada l'ipotesi dell'albero di Natale: un 4-3-2-1 con Giovanni Simeone, prelevato in estate dalla Fiorentina, come terminale offensivo.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 19:36