Maran scalda l'ambiente

Alla vigilia della sfida contro il Torino, Maran ha analizzano gli avversari in conferenza stampa. "Quella di domani è una gara impegnativa con una squadra brava che è terza nella classifica del girone di ritorno e ha subìto pochissimi gol nel 2019".

"A Torino arriva un Cagliari che sta bene e vuole fare una buona prestazione, dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo e dovremo mettere in campo la nostra personalità. È una gara impegnativa ma queste gare ci caricano".

"Non sto parlando di salto di qualità perché dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo, stiamo facendo bene e se in tutto questo saremo bravi ad arrivare più in alto ben venga ma dobbiamo stare concentrati perchè dobbiamo correre per uscire definitivamente dalla zona pericolosa, dietro corrono".

"Barella? Credo che il fatto che abbia fatto solo un gol sia dovuto alla sfortuna. Anche domenica il nostro gol è nato da un suo tiro, il gol che ha fatto in Nazionale è molto simile a una decina che ha sbagliato quest'anno" ha concluso il tecnico rossoblù.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 13:38