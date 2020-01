Maran: "Siamo molto arrabbiati"

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il Milan: "Siamo ancora tanto arrabbiati dopo la sconfitta con la Juventus. Volevamo cominciare l'anno in modo diverso, ma con i bianconeri serviva una perfezione che non c'è stata. Questo ci ha però permesso di essere concentrati e stare sul pezzo in settimana. Formazione? Indisponibili Cacciatore e Ceppitelli, oltre a Pavoletti. Cragno verrà con noi, ma solo per onor di firma".

Il pericolo numero uno sarà Zlatan Ibrahimovic: "E' un bene che campioni simili giochino nella nostra Serie A. Per loro sarà un punto di riferimento, noi dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti. Domani possiamo togliere l'alone delle sconfitte, ma in ogni caso chiuderemmo il girone d'andata al sesto posto. Superare questo momento contro una squadra come il Milan sarebbe davvero importante".

SPORTAL.IT | 10-01-2020 16:17