Maran spiega l'importanza di Nainggolan per il Cagliari

Rolando Maran inquadra il momento molto positivo del suo Cagliari e, in un'intervista concessa a 'Radio24', approfitta dei microfoni per elogiare uno dei colpi più pregiati del calciomercato estivo isolano: Radja Nainggolan.

"Vogliamo festeggiare al meglio un anno che per noi e per i tifosi è davvero importante. Il campionato italiano non è facile, e stare nella metà sinistra della classifica lo è ancora di meno. Stare davanti a squadre importanti, come stiamo facendo ora, è già un risultato eccezionale. E Radja è un giocatore molto importante", sottolinea il tecnico rossoblù.

"Lui è qui per fare la differenza, ci aspettiamo moltissimo da lui e può aiutarci a dare più del nostro massimo – ha aggiunto -. Ora si è fermato per un piccolo infortunio, ma ha dato e darà il suo contributo. Per noi chiudere l'anno nella metà sinistra della classifica sarebbe come uno scudetto".

SPORTAL.IT | 17-10-2019 21:33