Maran: "Vogliamo fermare la Juventus"

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran è pronto a sfidare la Juventus all'Allianz Stadium: "Abbiamo preparato bene la gara, è un impegno stimolante: per strappare un risultato positivo a Torino dobbiamo sfoderare una prestazione sopra le righe. Vogliamo provare a fermare la Juventus, non a parole, ma con i fatti. Questa sfacciataggine dobbiamo trasportarla in campo, interpretare la partita con coraggio".

"La gente crede in noi e noi sentiamo la fiducia. È qualcosa che ci deve dare la carica. Conosciamo benissimo il valore e la forza della Juventus ma non per questo dobbiamo deprimerci, anzi proprio la consapevolezza della difficoltà dell'impegno deve rappresentare una spinta supplementare. In alcuni momenti la Juventus sembra incontrare problemi ma non è così: in realtà tiene sempre sotto controllo la partita. Sabato scorso veniva da una gara impegnativa come quella di Manchester, noi l'affrontiamo dopo una settimana tipo. Dobbiamo correre con intelligenza, avere spirito positivo e interpretare la partita, anche tenendoci pronti a soffrire".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 18:00