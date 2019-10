Maratona, giornata storica: abbattuto per la prima volta il muro delle 2 ore

E’ un giorno storico per l’atletica e per lo sport mondiale. Per la prima volta un uomo ha corso una maratona sotto le due ore: il 34enne keniano Eliud Kipchoge ha conquistato un nuovo leggendario record chiudendo il percorso di 42,195 km con lo strabiliante crono di 1h59’40.

Kipchoge, già primatista del mondo nella specialità e campione olimpico, ha fatto l’impresa al Prater di Vienna, su un circuito appositamente studiato per l’occasione, stabilendo così la miglior prestazione mondiale di sempre.

Il risultato di questa gara, non ufficiale, non potrà essere omologato dalla Iaaf: Kipchoge è stato supportato da 36 “lepri” che si sono alternate aiutandolo lungo il percorso, e lo stesso tracciato era anomalo, un anello di 9,6 chilometri, da ripetere quattro volte e una frazione.

Anche il clima è stato studiato nei minimi particolari, con i meteorologi che hanno fissato il via alla gara alle 8.15.

Kipchoge, detentore del record omologato di 2 ore 01’39, dopo l’impresa ha rilasciato queste dichiarazioni: “Ognuno di noi se si prepara nella sua vita può raggiunge risultati impossibili. Volevo ispirare tante persone, nell’idea di spingersi oltre i limiti umani, ci ho provato tante volte e questa volta ci sono riuscito”.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 11:06