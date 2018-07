Marc Gasol commovente: "L'ho fatto pensando ad Aylan"

"Immagino che tutti ricordino la foto di Aylan nel 2015, il bambino di tre anni morto sugli scogli. Credo che tutti furono profondamente colpiti. Io avevo mia figlia piccola e quella foto mi turbò tantissimo, empatizzai tanto con questa situazione". Così a Sky TG24 il giocatore di basket dell’Nba Marc Gasol, tra i protagonisti con i volontari di Open Arms del salvataggio di Josephine, la donna camerunense sopravvissuta per 48 ore nelle acque del Mediterraneo dopo un naufragio, rispondendo a una domanda sulle motivazioni che lo hanno spinto ad unirsi alla Ong.

"La Open Arms – ha raccontato – ha visto la zattera semi sommersa e inizialmente sembrava ci fossero solo due corpi. Quando ci siamo avvicinati di più ci siamo resi conto che c’erano tre persone, di cui una in vita. Era Josephina, ed era viva, aggrappata ad una tavola di legno. I soccorritori hanno agito molto rapidamente, l’acqua era piena di benzina. La donna era sotto shock, l’hanno fatta salire a bordo del gommone dell’Astral e ci siamo presi cura di lei. È stato frustrante perché c’era anche un bambino piccolo, la rabbia di vedere un bambino di due anni morto da poche ore. Se ci avessero dato la posizione esatta della zattera avremmo sicuramente potuto salvare anche il bambino".

Marc Gasol nel 2007 è stato scelto dai Los Angeles Lakers ma è rimasto a giocare in Spagna. Nella stagione 2008-09 ha esordito nella NBA, avendo firmato un contratto con i Memphis Grizzlies. Curiosamente ha giocato nella stessa squadra in cui aveva esordito il fratello maggiore Pau, poi passato dai Grizzlies ai Los Angeles Lakers nel corso del 2008: nello scambio infatti la squadra di Memphis aveva ottenuto i diritti sullo spagnolo, allora nel Girona. A Memphis, Marc ha dimostrato di essere un grande centro, soprattutto in fase difensiva. Proprio per le sue qualità di difensore nel 2013 ha vinto il premio come miglior difensore NBA e con i Grizzlies è arrivato fino alle finali di Western Conference, perse poi per 4-0 contro i San Antonio Spurs.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 14:05