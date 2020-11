Marc Gisin ha detto basta

Marc Gisin si è arreso alle conseguenze della drammatica caduta nella discesa in Val Gardena, avvenuta nel 2018, e ha deciso di rendere ufficiale il suo ritiro dalle competizioni sciistiche. Lo riferisce l’Ansa.

Lo sciatore svizzero abbandona il circo bianco dopo 11 stagioni e 101 gare in Coppa del Mondo. Nonostante il miracoloso recupero dopo un lungo calvario fisico, lo stesso atleta ha dichiarato di non sentirsi più in grado di affrontare fisicamente competizioni internazionali di alto livello.

OMNISPORT | 30-11-2020 15:48