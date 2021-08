Marc Marquez: "Bagnaia sembrava Dovizioso"

Marc Marquez sorride nonostante la caduta che gli ha impedito di ottenere un piazzamento importante nel Gp d’Austria: “Preferivo una gara così che un buon risultato in una gara flag-to-flag, quindi non realistico. Invece ho mostrato un buon livello sull’asciutto e mi sono divertito.

“Per un momento quando mi sono messo dietro a Bagnaia vedevo Dovizioso, non Pecco!”, ha detto a proposito del duello con il ducatista. “A livello di moto non ci siamo ancora, è andata bene ma mi sono preso davvero tanti rischi. Per lottare per il campionato l’anno prossimo dobbiamo migliorare ancora”, le parole a Sky.

OMNISPORT | 15-08-2021 19:44