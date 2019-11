Marc Marquez contento a metà

Marc Marquez è contento a metà per l’approdo in Honda Hrc di suo fratello Alex. “Da una parte è un sogno, dall’altra so che avrà tanta pressione su di sè” ha detto a MotoGp.com il campione del mondo della MotoGp.

“Non ho fatto pressione né sulla Honda né su mio fratello, ma è chiaro che quando mi è stata chiesta un’opinione sulla questione ho detto sì” ha aggiunto Marc.

A Valencia, intanto, martedì mattina è iniziata la prima giornata di test della classe regina in vista del 2020.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 12:29