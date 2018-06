Marc Marquez diffida di Valentino Rossi e della costanza del centauro della Yamaha.

I 27 punti di vantaggio in classifica sull'asso di Tavullia non lasciano tranquillo lo spagnolo. "E' molto presto per parlare, anche se è positivo essere davanti" ammette a pochi giorni dal Gran premio d'Olanda.

"Ci sono vari piloti in grado di lottare per il titolo e così dobbiamo continuare a lavorare, cercando di ottenere il miglior risultato possibile, anche ad Assen. La pista mi piace molto e ho buone sensazioni: siamo arrivati a un livello piuttosto alto in tutti i circuiti" aggiunge lo spagnolo della Honda.

