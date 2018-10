Marc Marquez fraternizza in Thailandia

Saldamente in testa alla classifica del campionato del mondo delle MotoGp, Marc Marquez è stato uno dei primi piloti ad arrivare in Thailandia, dove nel fine settimana si gareggerà per il Motomondiale.

Lo spagnolo ha partecipato a un evento promozionale, nel quale ha avuto modo di incontrare alcuni suoi tifosi, numerosi anche in Asia.

"Le alte temperature e l'umidità metteranno a dura prova il fisico ma quando sei in sella alla moto tutto questo svanisce, si pensa soltanto a correre" ha detto il centauro della Honda.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 11:40