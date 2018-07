Marc Marquez invoca la pace con Valentino Rossi

Marc Marquez torna a invocare la pace con Valentino Rossi. "Più di così cosa devo fare?" si domanda lo spagnolo, intervistato dal 'Corriere della Sera'.

“Non dipende da me. Dopo il 2015 avevamo risolto. Poi in Argentina c’è stato quel problema in gara, gli ho chiesto scusa e sono stato anche penalizzato. Ma io lo ammiro molto" aggiunge il leader del campionato delle MotoGp.

Un tema, quello della pace tra Rossi e Marquez, sul quale i tifosi di Valentino si sono già espressi più volte: quanto successo tre anni fa, sostengono, non si può dimenticare.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 10:30