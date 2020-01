Marc Marquez lancia l'allarme: "E' dura"

Marc Marquez lancia l'allarme per il suo problema alla spalla. Il campione del mondo è stato operato a fine 2019 ma non si sente ancora a posto: "Mi sarebbe piaciuto che il recupero fosse migliore, ma invece è abbastanza difficile, un po' duro. L'anno scorso mi ero operato alla spalla, e il recupero era stato differente. Questa volta sembrava più facile, e invece non è stato così. Spero di recuperare in tempo per i test in Malesia", sono le sue parole a Marca.

Il fratello Alex è il nuovo compagno di squadra: "Il primo rivale è sempre il compagno di squadra, e il fatto che sia mio fratello non cambia nulla. E' un rookie e deve imparare".

