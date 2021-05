Marc Marquez: "Non guido come vorrei"

Marc Marquez non può essere contento per il tredicesimo tempo nelle libere del venerdì al Mugello. “Non abbiamo cambiato molto l’assetto oggi, abbiamo lavorato più su piccole cose e sulla posizione della moto per aiutare la mia guida. Dobbiamo essere pazienti, non sto guidando come vorrei e abbiamo capito abbastanza rapidamente i nostri limiti”.

“Sapevo che sarebbe stato un fine settimana difficile prima di iniziare. Domani vedremo la situazione, ma per il momento ci stiamo concentrando su noi stessi, facendo i nostri giri e lavorando su quello che dobbiamo fare. Alla fine delle PL2 abbiamo fatto un po’ di time attack e siamo riusciti a migliorare un po’ la nostra posizione“.

OMNISPORT | 28-05-2021 20:20