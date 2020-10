Marc Marquez: Puig ora è preoccupato

I ritardi di Marc Marquez inquietano il responsabile della Honda Alberto Puig, che ai microfoni di Dazn ha confessato di aver pensato che il campione del mondo potesse recuperare più in fretta dal problema alla spalla.

“Marc si sta riprendendo e sta cercando di rimettersi in piedi. Sta andando più lentamente del previsto, ma l’idea di base è che si riprenda bene e si rimetta in forma. Si procede più lentamente, ma almeno è continuo. Al momento non stiamo pensando ad altro. Abbiamo speranza. Certo, non sono un chiaroveggente, ma dobbiamo ricordare che sta andando tutto bene. La cosa più probabile è che continuerà a recuperare passo dopo passo”.

OMNISPORT | 31-10-2020 13:19