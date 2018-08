Marc Marquez resta in attesa

Dopo due vittorie consecutive che hanno allontanato sensibilmente la concorrenza, Marc Marquez si deve accontentare di un terzo posto nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018, giunto al giro di boa.

Il pilota spagnolo partirà alle spalle di Dovizioso e Rossi, ma non si scompone in vista della gara. Anzi, pensando a quanto dichiarato alla vigilia, il campione del mondo era stato buon profeta: "Lo avevo detto dal primo turno di prove del venerdì che qui Dovizioso è forte: ha fatto un giro mostruoso ed è stato più forte di tutti”.

Tutto comunque può ancora succedere, molto dipenderà dalle gomme e qui la Honda sembra messa bene: "Qui nessuno ha fatto il giro perfetto perché la pista è troppo difficile, ma noi non siamo lontani e su una pista non agevole dove facciamo sempre fatica siamo lì – ha concluso Marquez – Dovi ha un gran passo, le Ducati e Rossi sono a posto, ma siamo molto vicini e penso che potremo giocarcela per il podio".

