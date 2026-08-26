Jacobs, l’annuncio dopo il crac agli Europei: rischia tutto per gli Ultimate Championships. Inzoli a Zurigo per “vendicare” Furlani

Lo sprinter di Desenzano riprende gli allenamenti dopo l’infortunio che lo ha fermato nella finale degli Europei a Birmingham. L’Italia con Coiro, Fabbri e il giovane Inzoli vuole essere protagonista a Zurigo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Marcell Jacobs non vuole mettere la parola fine a una stagione che, fino a quella maledetta finale di Birmingham, era stata quasi perfetta. L’azzurro ha infatti annunciato di essere tornato ad allenarsi e con un obiettivo molto preciso, quello di gareggiare a una nuova manifestazione che prenderà il via proprio in questa stagione: gli Ultimate Championship. Ma l’atletica azzurra tornerà a essere protagonista anche in Diamond League con la tappa di Zurigo.

L’annuncio di Jacobs: l’ultima sfida

Un infortunio, l’ennesimo e maledetto a rovinare quella che poteva essere un’altra impresa per Marcell Jacobs. Lo sprinter di Desenzano però non si è lasciato scoraggiare da quello che è successo a Birmingham e sui social ha annunciato anche di essere tornato ad allenarsi, anche un po’ a sorpresa: “Ancora al lavoro. La stagione non è ancora finita. Ci vediamo presto”. L’obiettivo è quello di prendere parte alla prima edizione degli Ultimate Championships, la nuova competizione della World Athletics che si terrà a Budapest dall’11 al 13 settembre. Si tratta di una sorta di “Mondiale” che vedrà al via nei 100 metri 16 atleti che si qualificano in base al ranking con l’azzurro che al momento occupa la 12esima posizione.

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Fabbri a caccia del pass per le finali

Chi la sua stagione da sogno è intenzionato a continuarla a vivere è Leonardo Fabbri. Il pesista toscano sta conquistando successi a ripetizione e ora vuole ottenere anche il pass per le finali di Diamond League. Per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale la tappa di Zurigo dove gli basterà centrare una delle prime cinque posizioni per conquistare un posto tra i migliori pesisti della stagione (spoiler: è il toscano ad esserlo stato nel 2026). In Svizzera ci sarà anche Eloisa Coiro, reduce dal primato italiano degli 800 siglato a Birmingham e dalla medaglia conquistata nella 4×400 femminile. Anche per lei un 2026 da incorniciare che l’ha catapultata nella storia dell’atletica azzurra. E sempre parlando di storia, in gara ci sarà anche Edoardo Scotti, il primo staffettista della 4×400 maschile che ha conquistato l’oro che ha permesso all’Italia di conquistare il medagliere agli Europei.

Francesco Inzoli debutta in Diamond League

La stagione da sogno dell’atletica italiana riguarda anche Francesco Inzoli. Il 21enne azzurro cercava il momento di svolta che è arrivato proprio in prossimità degli Europei. L’8,27 fatto registrare ai campionati italiani lo lancia in una nuova dimensione e per lui arriva anche il debutto in Diamond League. Dopo il sesto posto agli Europei, sarà l’occasione per mettersi ancora una volta alla prova con il gotha del salto in lungo in una gara che vede la presenza dei migliori al mondo tra cui Tentoglou, Ehammer, Saraboyoukov e il giovanissimo cubano Hodelin. Per Francesco anche il compito di provare a “vendicare” il compagno di squadra Mattia Furlani che si è infortunato a Birmingham e che dovrà rinunciare al resto della stagione.