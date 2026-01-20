Marcell Jacobs torna a lavorare con Paolo Camossi: l’annuncio del presidente Fidal Mei (non più nemico di Marcell?)

A sorpresa, Marcell Jacobs chiude la sua esperienza in Florida alla corte di Rana Reider, optando per il rientro in Italia. Tornerà a lavorare col suo storico allenatore. E Mei lo annuncia trionfante

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: è la storia (sportiva) di Marcell Jacobs e Paolo Camossi, che a poco più di due anni da quando decisero di dividere le proprie strade lavorative hanno deciso di ritrovarsi, ricomponendo la coppia che ha stravolto (in meglio) la storia della velocità nell’atletica italiana.

L’annuncio (trionfale) di Stefano Mei: “Avanti con fiducia verso LA28”

A dare l’annuncio del ritorno di Jacobs in Italia, da quello che per più di un decennio è stato il suo mentore, c’ha pensato direttamente il presidente federale Stefano Mei: “Sono fiero di poter annunciare questo ritorno. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto.



Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé: con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni“.

Con Rana Reider un rapporto mai del tutto decollato

In molti nelle ultime settimane avevano sollevato dubbi in merito alle possibili decisioni che avrebbe potuto prendere lo sprinter di Desenzano, che tra le opzioni per il futuro non aveva escluso a priori anche là carte del ritiro. Invece Marcell ha deciso di”raddoppiare”, chiudendo di fatto la sua avventura a Jacksonville (anche se al momento non si conoscono i dettagli logistici), che dal settembre del 2023 è divenuto il suon quartier generale.



Ma il rapporto con Reider e il suo gruppo di lavoro non è mai realmente decollato: il quinto posto ottenuto nella finale olimpica di Parigi (la più veloce di sempre: mai fino ad allora un 9”83 era valso una posizione inferiore al terzo gradino del podio) aveva comunque dato la conferma della bontà del lavoro svolto dalla coppia, che peraltro aveva centrato l’oro agli Europei di Roma appena due mesi prima.



Ma da allora nulla ha più funzionato tra infortuni, incomprensioni e tante vicissitudini anche fuori dalla pista (si pensi alla spy story che ha coinvolto il fratello di Tortu), al punto da suggerire a Jacobs che questo fosse il momento per fare ritorno in Italia, o quantomeno alle origini, quindi col suo ex allenatore.

La coppia d’oro della velocità azzurra: Tokyo 2020 è per sempre

Quando nel 2023 arrivò l’annuncio della dipartita da Camossi, in tanti si affannarono a ricercare le verità più strampalate. In realtà Jacobs, come ha ammesso più volte nel proseguo della carriera, prese quella decisione per provare a cercare nuovi stimoli dopo la sbornia olimpica dettata dai trionfi di Tokyo dell’estate del 2021.



A distanza di due anni, però, la sensazione è che la scelta di trasferirsi in Florida abbia avuto più controindicazioni che vantaggi: da qui la ricerca di un nuovo equilibrio con Camossi, così come la ricomposizione (evidente) della frattura con la Fidal, con la quale nei mesi scorsi erano volati stracci a più riprese, specialmente dopo che Jacobs si era ritrovato fuori dal programma per gli atleti élite della federazione.



Adesso però, come dimostra il comunicato a firma del presidente Mei, si torna a viaggiare tutti compatti: gli Europei di Birmingham sono il primo appuntamento per riassaporare concretamente il dolce sapore della vittoria. Ma nella mente di Marcell è Los Angeles la parola magica.