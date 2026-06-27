Marcelo Bielsa, maestro o bluff? La carriera del Loco, l'ossessione tattica, i 5 telefonini e quel no a Lotito

Il ct dell'Uruguay ha collezionato più sconfitte che successi in carriera: per molti è un genio, per altri una figura eccentrica e sopravvalutata

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ultimo tonfo è stato fragoroso. Non riuscire a centrare neanche un posto tra le terze ripescate in un girone Mondiale con Capo Verde e Arabia Saudita è un flop non accetta scusanti: Marcelo Bielsa ha fallito e non è la prima volta nella sua carriera da altalena. Un maestro inarrivabile per alcuni, un visionario sopravvalutato per altri, il Loco era al suo terzo Mondiale e ha rispettato la regola dell’alternanza che ha caratterizzato tutta la sua vita. Male con l’Argentina nel 2002, bene col Cile nel 2010, male nel 2026 con l’Uruguay.

La carriera di Bielsa

I numeri sono ineguali e imperfetti. Lasciano il bicchiere come lo vuoi vedere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Non vince un titolo (in prima divisione, con una squadra principale) dal 1998 e ne ha centrati solo 3 con i club, 2 con il Newell’s, 1 con il Vélez (ha anche vinto le Olimpiadi con l’Under-23 dell’Argentina nel 2004 e la seconda divisione inglese con il Leeds nel 2019). L’ultimo lavoro relativamente ‘buono’ della carriera risale a più di un decennio fa (un quarto posto con l’Olympique nella Ligue 1 nel 14/15) però per tanti è il maestro per eccellenza. «Io non cerco di modificare il calcio: quella è l’ossessione tossica di tanti allenatori. Io copio quello che fanno i giocatori, e cerco di riprodurlo» è una delle sue massime.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le leggende metropolitane sul Loco

Tante le leggende metropolitane su di lui: si dice che da giovane andassse ad arrampicarsi sugli alberi per osservare meglio i movimenti dei suoi durante gli allenamenti o che, folgorato da un’idea tattica improvvisa, chiamasse a raccolta inservienti, parenti e vicini di casa per poi “schierarli” in giardino e valutare l’efficacia della soluzione. Si narra anche che Bielsa, nelle sue passeggiate all’interno delle varie aree tecniche degli stadi di tutto il mondo, compia sempre lo stesso esatto numero di passi. A chiamarlo per primo “Loco” fu l’ex compagno di squadra Carlos Picerni, che riteneva assurdo il fatto che Marcelo necessitasse di ben venti metodi diversi per spiegare un singolo esercizio ai ragazzi.

Da Batistuta a Sanchez, quanti campioni

Iconico, rivoluzionario, maniacale: si innamorò del 3-3-1-3 e ne fece un marchio di fabbrica con uno stile di gioco iper-offensivo, fatto di pressing asfissiante, inserimenti, spazi da riempire e da svuotare. A lezione da lui sono andati Pep Guardiola e Mauricio Pochettino, per dirne due, affascinta dal “Bielsismo”. Di campioni ne ha scoperti e ne ha fatti crescere tanti. Uno su tutti Batistuta. Fu lui infatti a scoprirlo, a 32 anni, appena scelto come allenatore delle giovanili del Newell’s Old Boys. Percorse ben 125mila chilometri in 3 mesi a bordo di una Fiat 147 e fu nel distretto di Avellaneda che si imbatté in un 16enne sovrappeso che cercava di rubare dalla sua auto una stecca di cioccolata.

Da un potenziale ciccione vittima di bullismo nacque il Batigol che avremmo conosciuto poi. Ma anche Balbo, Sensini e tanti altri devono tutto a Bielsa. Quand’era ct del Cile doveva rigenerare una squadra demotivata e reduce da scandali disciplinari. La Roja divenne una macchina da guerra con due fenomeni come Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Bielsa riporterà il Cile al Mondiale dopo 48 anni, qualificandosi all’edizione del 2010 in Sudafrica e superando anche il girone, arrendendosi solo alla forza del Brasile agli ottavi. Si dimise e lo stesso giorno lasciò anche l’appartamento dove viveva. “Quello è destinato al ct del Cile. Io non lo sono più”.

L’altro lato della medaglia è rappresentato dai tanti flop. L’avventura in Corea e Giappone da ct fu un disastro: Argentina ok al debutto con la Nigeria ma poi il ko contro Inghilterra e il seguente pari con la Svezia estromisero i Sudamericani dal torneo. Bielsa fu totalmente sconvolto dall’eliminazione, ma restò al timone dell’Argentina e si riscattò: finale di Copa America e vittoria delle Olimpiadi di Atene nel 2004. Solo dopo la medaglia d’oro si dimise cedendo il testimone a Pekerman: poi si rinchiuse per tre mesi in un convento religioso senza musica, senza telefono, senza distrazioni. Soltanto libri e se stesso. «Ho provato una felicità terribile», ha detto dopo «Però poi è arrivato un momento in cui ho cominciato a parlare da solo: lì ho capito che non ne potevo più, stavo diventando loco per davvero».

Il no alla Lazio e la rabbia di Lotito

Clamorosa fu anche la vicenda che lo vide a un passo (e anche più) dalla panchina della Lazio nel 2016. La sua nomina era già stata ufficializzata, l’8 luglio, dal club biancoceleste. Tutto durò appena due giorni, il tempo delle ricostruzioni sulle richieste di Bielsa (dagli interventi di ristrutturazione del centro sportivo di Formello alla cosiddetta “Bielsamobile”, una macchina simile a quella che viene utilizzata per il trasporto dei calciatori infortunati, ritoccata dal tecnico con una lavagna tattica e uno schermo hd per riprodurre singole fasi di allenamento) prima che El Loco sparigliasse tutto con le dimissioni tramite una lettera spiegando che la società non aveva rispettato gli accordi di mercato.

Lotito andò per vie legali, accusando l’allenatore di una cambio d’idea improvviso e spiegò: “Lui è soprannominato El Loco, ma io so’ ancora più matto. Me so’ fatto incanta’. Volevo fa’ er fanciullino der Pascoli, il sognatore. Ma adesso me trasformo in Machiavelli. I soldi li voleva in dollari, le variazioni sul cambio a carico mio. Vabbè. Se cambia l’imposizione fiscale in Italia, la differenza la metto io. Ok. Biglietti aerei per l’Argentina in prima classe per cinque persone, lui e il suo staff. Cinque telefonini. “Claudio, io parlo 2-3 ore al giorno con l’Argentina”. Bolletta illimitata. Accetto. Hotel a cinque stelle, sempre. Gli dico: “Marcelo, quando sei venuto a Roma ti ho messo in un albergo mio. Era 4 stelle superior. Sei stato male?”. Lui me fa: “Benissimo”. “Allora che ce devi fa’ co’ ste 5 stelle, che sei grillino?”. S’impunta: 5 stelle. E vabbè. Poi, c’è la storia delle sagome, quelle per simulare la barriera. Bielsa dice che vuole le sagome tedesche. Ma perché, quelle italiane che c’hanno? So’ uguali, so’ pezzi di plastica. No, tedesche. Le ordino, costano tre volte quelle italiane».

Insomma ha fatto tutto e il contrario di tutto, ha amato i suoi giocatori e ci ha litigato (come in questi giorni con l’Uruguay), li ha portati alle stelle e all’Inferno, ma chi è davvero Bielsa? Un santone o un Loco sopravvvalutato?