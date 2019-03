Marcelo dedica un messaggio al Real Madrid

L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax agli ottavi di finale ha aperto una voragine in casa Real Madrid con Santiago Solari vicino all’esonero e con Mourinho primo nome per subentrare in panchina.

Inoltre è scoppiata una faida fra Florentino Perez, bersaglio dei tifosi che chiedono le sue dimissioni, e il capitano Sergio Ramos che ha minacciato di andarsene a fine stagione.

Mezza squadra è data per partente e in questo gruppo c’è anche Marcelo che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare in favore del giovano Reguillon.

Il laterale brasiliano è indicato come il prossimo grande acquisto della Juventus, con la moglie che dopo la sconfitta contro l’Ajax ha pubblicato un messaggio in cui ‘consigliava’ a suo marito di cambiare aria.

Nonostante ciò Marcelo con un post su Instagram ha manifestato tutto il proprio amore per le Merengues con un semplice: “Questa è la mia casa!”.

Messaggio d’addio o per scacciare le voci di una sua possibile partenza?

A dare la risposta sarà il tempo e forse anche la scelta del nuovo allenatore che potrebbe bloccare la partenza del brasiliano classe 1988.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 22:20