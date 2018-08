Marcelo furente chiama Cristiano Ronaldo e la Juventus

C'è già un caso a Madrid, a poche settimane dall'inizio dell'era Lopetegui. Il terzino del Real Marcelo, sostituito al 59' nella gara vinta per 4-1 sul campo del Girona, non ha nascosto la propria delusione e si è sfogato ai microfoni di As: "Il cambio mi ha sorpreso e non l'ho capito, rispetto la decisione di Lopetegui ma io voglio giocare sempre. Potevo restare in campo perchè mi sento bene, sono al 100%".

Sembrerebbe solo una bizza tipica del campione, se non fosse per le sue parole successive su Cristiano Ronaldo: "È il miglior giocatore del mondo, è chiaro che ci manca giocare con lui", è quanto ha detto l'esterno del Brasile, accostato nelle scorse settimane alla Juventus.

Un altro messaggio ai bianconeri, che lo corteggiano da quando a Torino è sbarcato l'asso portoghese: il verdeoto è molto legato al Pallone d'Oro e sui social aveva alimentato le voci su un possibile futuro ancora insieme a CR7.

Secondo quanto riporta As, è lui il primo obiettivo di mercato della Juventus per le prossime sessioni, soprattutto se Alex Sandro alla fine non dovesse rinnovare. Il terzino brasiliano, classe 1988 e con un contratto fino al 2022, non è l'unico caso a Madrid: Modric, sfiorato dall'Inter nel mercato estivo, per ora parte sempre dalla panchina, mentre fa discutere anche l'esclusione del colpo di mercato Courtois, che ha perso di nuovo il ballottaggio in favore di Keylor Navas.

L'altro grande obiettivo di Marotta per la prossima stagione è Sergey Milinkovic-Savic, con cui non a caso l'ad bianconero si è complimentato sabato: "È un grandissimo talento, diventerà senz’altro un campione. Non posso dire che questo. È un ottimo calciatore, ma noi abbiamo giocatori di prestigio e siamo contenti della rosa che è stata allestita".

SPORTAL.IT | 27-08-2018 12:20