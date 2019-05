Marcelo non vuole più lasciare il Real Madrid. Il terzino brasiliano, da tempo obiettivo della Juventus, da quando è tornato in panchina Zinedine Zidane (e ha ritrovato il posto da titolare) si è rinnamorato dei blancos.

"Sono felice del ritorno di Zidane. Non solo per me, ma per il Madrid, per i dirigenti… Tutti adoravano Zizou. L'ho detto milioni di volte che per lui farei qualsiasi cosa. Sono molto felice con lui", sono le sue parole a Sportingbet.tv.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 21:10