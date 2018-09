Marcelo ha deciso il suo futuro

Marcelo-Juventus è più di una suggestione, soprattutto dopo l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese e il terzino del Real Madrid sono grandi amici e pare che il brasiliano abbia sofferto la partenza di CR7.

Dopo molte indiscrezioni, che davano la Juve pronta a sferrare l’assalto decisivo già nel mercato di gennaio, è Marcelo in persona ad allontanare le voci ai microfoni di Real Madrid TV: “In questo periodo della mia carriera sono elettrizzato e ho la voglia di giocare come se avessi 18 anni, come se fossi Vinicius. Rimango in Spagna, al Real Madrid, fino alla fine della mia carriera".

SPORTAL.IT | 05-09-2018 20:25