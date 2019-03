Marcelo-Juve sempre più vicini

La clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Champions League ha evidenziato il bisogno di un nuovo ciclo dei Blancos.

Diversi campioni potrebbero salutare nella prossima finestra di mercato e uno di questi potrebbe approdare alla Juventus. Da tempo si parla dell'interesse del club bianconero per Marcelo, che, complice il sempre più marginale ruolo riservatogli da Solari, potrebbe ritrovare l'ex compagno e grande amico Cristiano Ronaldo.

Ad allontanare Marcelo dal Real Madrid ci ha pensato anche la moglie, Clarice Alves, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Quando qualcuno ti tratta come se fossi solo una delle opzioni, aiutali togliendoti dall'equazione – ha scritto la moglie del brasiliano – Qualche volta devi fregartene, non preoccuparti di quello che fai. Non aspettarti di vedere cambiamenti positivi se ti circondi di persone negative. Non dare a persone 'part-time' una posizione 'full-time' nella tua vita. Conosci il tuo valore, non accontentarti di meno di quello che meriti".

Il possibile sostituto di Marcelo a Madrid potrebbe essere il terzino dell'Ajax Tagliafico. L'agente del giocatore, Ricardo Schlieper, ha confermato l'interesse del club campione d'Europa e allo stesso tempo ha fatto una rivelazione importante sulla destinazione futura di Marcelo: "Si dice che il suo nome sia presente nella lista del Real Madrid perché Marcelo andrà alla Juventus, ma ancora nessuno mi ha chiamato anche se ci sono stati dei sondaggi di altre squadre", sono le parole riportate da Radio Rivadavia.

"La Juventus è un club spettacolare, con una grande storia. Al momento però ho un contratto con il Real e amo stare a Madrid", aveva dichiarato alcune settimane fa Marcelo a Esporte Deportivo. Le cose cono cambiate e la Juventus potrebbe presentare a Florentino Perez un'offerta che si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro, mentre per il giocatore sarebbe pronto un contratto da otto milioni a stagione.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 17:30