Marchi prolunga con la Feralpisalò

La Feralpisalò ha annunciato di aver sottoscritto con Mattia Marchi il prolungamento del contratto economico che avrà nuova scadenza il 30 giugno 2020.

"Ringrazio il presidente Pasini, il direttore Andrissi, lo staff tecnico e tutto il club perché questa dimostrazione di fiducia è quanto di più importante per un calciatore. Sono in una grande società. E per questa maglia cerco sempre di dare il massimo. Ieri il gol, oggi la firma. Non mi posso lamentare… Cercherò di ripagare la stima e il supporto di tutti. Il prolungamento non altera il mio impegno: in questo anno e mezzo ho sempre dato tutto e continuerò a dare tutto quello che ho per questo club e per i miei compagni" ha detto l’ex Entella e Cremonese.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 18:20