Cristiano Ronaldo secondo in una speciale classifica

L’affare Cristiano Ronaldo-Juventus ha condizionato i vari media italiani e anche Google non è scampato da questo evento ‘epocale’.

Il nome del portoghese si è classificato al secondo posto nella classifica di nomi più ricercati in Italia nel 2018, secondo solo allo scomparso ex dirigente FCA, Sergio Marchionne.

A chiudere il podio un altro personaggio famoso scomparso nell’anno appena concluso: Fabrizio Frizzi, presentatore televisivo deceduto dopo un’emorragia cerebrale.

A testimoniare come il calcio sia sempre il primo argomento di discussione nel nostro Paese a classifica delle parole più cercate nel 2018 presenta al quinto posto Davide Astori, tragicamente deceduto in hotel prima della partita in casa dell’Udinese contro la sua Fiorentina. Dietro di lui il neo Pallone d’Oro Luka Modric, centrocampista croato dei campioni d’Europa e del Mondo del Real Madrid. Al settimo posto Francesca Fioretti, compagna di Astori e madre della figlia del capitano viola.

L’evento che conquista il primato come il più cercato su Google è il Mondiale di calcio giocato in Russia e vinto dalla Francia guidata da Didier Deschamps. La rassegna iridata è al primo posto anche nelle parole più cercate sul famosissimo motore di ricerca.

Cristiano Ronaldo, curiosamente, non risulta nella top ten dei nomi più cercato in Portogallo, sua terra natale, dove l’evento più cercato è, anche qui, il Mondiale.

La ricerca sul nome del 33enne ex Real Madrid e Manchester United evidenzia come in Italia ci sia stato un picco clamoroso nei primi giorni di luglio, quando si è iniziato a parlare di un suo possibile approdo alla Juventus e nel nostro campionato di serie A.

L’affare si è concluso in una settimana, dove il suo nome era sempre al centro dei pensieri della popolazione italica, almeno per quanto riguarda quella parte, consistente, di tifosi e appasionati di calcio.

SPORTAL.IT | 02-01-2019 21:10