Marchionne, si ragiona sulla successione

A Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh hanno all’ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne.

Nella notte, come prevedibile, hanno cominciato a circolare indiscrezioni sulla successione. Il sito Automotive news ha fatto l'ipotesi che il nuovo amministratore delegato di Ferrari possa essere Luis Camilleri, ex presidente di Philip Morris. Le fonti del Lingotto non hanno commentato.

Sergio Marchionne è presidente e ad di Ferrari, presidente di Cnh e amministratore delegato di Fca.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 08:45