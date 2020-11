Marchisio a Pogba: "Alla Juve sarai di nuovo felice"

Per anni hanno formato uno dei centrocampi più forti e temuti d’Europa, facendo le fortune della Juventus e la gioia dei tifosi bianconeri: Claudio Marchisio e Paul Pogba sono rimasti ottimi amici, nonostante le loro strade si siano separate.

Il centrocampista transalpino, in difficoltà a Manchester, è stato uno dei protagonisti della Francia che ha già staccato il pass per la Final Four di Nations League con un turno di anticipo: su Twitter ha postato una foto che lo ritrae intento a calciare con la tuta d’allenamento dei ‘Galletti’ e, tra i commenti, è apparso quello di Marchisio. “Per favore vieni alla Juventus… sarai di nuovo felice. Anch’io #finoallafine”.

Un chiaro invito rivolto al suo ex compagno di reparto che ha letteralmente infiammato il tifo juventino, entusiasta all’idea di riabbracciare il ‘Polpo’ in un futuro nemmeno tanto lontano. Semplice suggestione di mercato o sogno realizzabile?

