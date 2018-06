Marchisio aspetta la Juventus

Avvicinato al campionato cinese e pure a quello americano, ma anche clamorosamente al Torino, Claudio Marchisio è “ancora” un calciatore della Juventus. E vuole continuare ad esserlo. In vacanza al termine della stagione più difficile della propria carriera, il centrocampista bianconero ha parlato a 'SportMediaset', smentendo le voci di un divorzio imminente dalla squadra nella quale milita dall’età di 7 anni, a parte la stagione in prestito all’Empoli nel 2007: “Io spero di rimanere, non ho avuto alcun contatto con altre squadre, o comunque nulla di concreto” ha detto il centrocampista della Nazionale.

Alla luce dei nuovi arrivi a in mezzo al campo, e non solo, sarà importante capire quanto spazio potrà avere “Il Principino” nelle rotazioni di Allegri: “Con la Juve non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista".



SPORTAL.IT | 26-06-2018 18:25