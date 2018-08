Marchisio e gli altri: le stelle gratis del calciomercato

Claudio Marchisio e non solo. Il calciomercato in entrata è finito per i club italiani (che invece possono continuare a vendere i giocatori in esubero ancora per diverse settimane, ad esempio verso Spagna, Germania e Francia dove le trattative si chiuderanno solo il 31 del mese), ma la serie A potrebbe ancora guadagnare qualche volto nuovo.

Si tratta dei giocatori svincolati, professionisti attualmente senza squadra e che potrebbero essere ingaggiati a costo zero con il solo esborso del loro stipendio. E la lista di quest'estate comprende alcuni nomi che potrebbero fare la gioia di molti.

Non Marchisio, che molto difficilmente vestirà una maglia italiana diversa da quella bianconera cui anche via social ha espresso un amore che non si spegnerà dopo l'addio. Ma il Principino è in ottima compagnia, a partire da colleghi di reparto di altissimo livello. Il principale è molto probabilmente Yaya Touré, che a 35 anni si è liberato dal Manchester City dopo una stagione da comprimario ma caratterizzata dal settimo campionato nazionale vinto (il terzo con la maglia dei Light Blues). Pur con una carriera ampiamente in parabola discendente, l'ivoriano potrebbe portare esperienza, acume tattico e qualità al centrocampo di moltissime squadre nostrane.

Legatissimo alla storia recente del City è anche Samir Nasri: trequartista e all'occorrenza attaccante che ha vinto (e tanto) a Manchester, è reduce da una deludente esperienza in Turchia all'Antalyaspor. E se il caratterino non è certo facile, la classe rimane cristallina anche a 31 anni compiuti. Discorso analogo potrebbe essere quello di Hatem Ben Arfa: 31 anni, ex stellina mai completamente esplosa nonostante le esperienze a Lione, Marsiglia, Nizza e Parigi, si è appena liberato dal PSG. Chissà se non possa essere l'Italia la terra di un suo possibile rilancio.

Usato sicuro per la difesa potrebbe essere costituito da John Terry, che ha terminato la sua avventura all'Aston Villa: anche lui è libero di essere ingaggiato dal migliore offerente. E lo stesso discorso vale per i vari Evra, Marquinho, Flamini, Nilmar, Veloso, Aquilani.

Occhio poi agli attaccanti di casa nostra, ce ne sono due che aspettano solo una chiamata: si tratta di Giuseppe Rossi (che dopo tanti problemi fisici è reduce da 10 presenze con il Genoa e un gol segnato) e Antonio Cassano. Ma per quest'ultimo, fermo dall'ormai lontano 2016, il discorso sembra un po' più complesso…

SPORTAL.IT | 18-08-2018 12:55