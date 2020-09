Marchisio ha una nuova squadra: la Rai

Appesi gli scarpini al chiodo nell’ottobre del 2019 dopo una lunga carriera vissuta con le maglie di Juventus, Empoli e Zenit, Claudio Marchisio si appresta a vivere una nuova avventura nel mondo del calcio.

Ad attenderlo non ci sarà un ritorno in campo o una panchina, bensì le telecamere e gli studi della Rai. L’ex centrocampista infatti, sarà una delle grandi novità proposte dall’emittente di stato in vista delle prossime partite della Nazionale Azzurra.

Marchisio ha siglato un accordo con la Rai per tutta la stagione 2020-2021, il che vuol dire fino al termine dei prossimi Campionati Europei. La bandiera bianconera, sarà al commento già in occasione di Italia-Bosnia, match valido per la prima giornata di UEFA Nations League in programma venerdì 4 settembre a Firenze.

Marchisio sarà presente nello studio allestito all’interno dell’Artemio Franchi, al fianco di Marco Lollobrigida.

La telecronaca dell’evento è stata invece affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Claudio Marchisio, ritrova così in qualche modo quella Nazionale Azzurra che ha rappresentato tra il 2009 ed il 2017. Con l’Italia ha totalizzato 55 presenze condite da 5 goal, prendendo parte ad un Europeo, una Confederations Cup ed un Campionato del Mondo.

OMNISPORT | 02-09-2020 18:29